Давыдов: московское «Динамо» провело качественный чемпионат и не будет выбирать соперника

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов убеждён, что московское «Динамо» не будет в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ осознанно выбирать себе соперника по первому раунду плей-офф.
«Динамо» провело качественный чемпионат, обеспечило себе преимущество своего поля. Не думаю, что в Минске пойдет какой-то выбор соперника, будет борьба за победу и третье место в Западной конференции — вслед за ЦСКА и СКА. На мой взгляд, и «Локомотив», и «Спартак» — клубы одного уровня. Может, Ярославль немного завалил старт, но затем нормализовал свой ход. У «Спартака», впрочем, тоже были взлеты и падения. Сильные соперники.
Важны ли победы в очных матчах в регулярке? В плане психологии — да. У команды есть уверенность в своих силах, понимание того, что этого соперника можно обыгрывать. С другой стороны с точки зрения мотивации проигравшим всегда легче настраиваться, включаются реваншистские настроения. Вообще же плей-офф — это особый турнир. Статистика гладких игр, если на нём и отражается, то несущественно.
Наверное, всё-таки хочется увидеть «Спартак». Во-первых, для нас это исторический соперник. Во-вторых, появится возможность увидеть все матчи серии с трибун московских стадионов. Не исключено, что их будет семь», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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