Дэйли: НХЛ следит за коронавирусом, с каждым днём проблема подбирается к нам ближе

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что в лиге следят за ситуацией с распространением коронавируса.

«Мы следим за ситуацией. За ней тяжело не следить. Проблема подбирается к нам ближе с каждым днём. Безусловно, она повлияет на наши планы в Китае в этом сезоне и ближайшем будущем. Понятно, что мы ещё не объявили о проведении там матчей. У нас определённо была надежда, что нам удастся организовать там предсезонные матчи. Я бы сказал, что надежда продолжает существовать, но со временем ситуация становится всё более сложной», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

Начавшаяся в конце декабря 2019 года в Китае вспышка коронавируса широко распространилась по миру. Число заразившихся превысило 80 тыс. человек. Сообщается о 2715 летальных исходах. Пять смертей в Японии связаны с этим вирусом.

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