Вице-комиссар НХЛ — об Олимпиаде: впервые МОК отнёсся к нашим вопросам с пониманием
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что лига совместно с Международным олимпийским комитетом продолжает совместную работу над возможным участием игроков североамериканской лиги в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Китае.
«Впервые на моей памяти МОК с пониманием отнесся к нашим вопросам и покрытию издержек, а также разделил наши взгляды на статус коммерческих партнёров. Так что в целом встреча была позитивной. Но в целом владельцы приняли решение, что участие в Олимпиаде не отвечает интересам лиги. Хотя мы также понимаем важность этого для хоккеистов. В общем, это продолжает оставаться комплексной проблемой, которую мы пытаемся решить», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.
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Состоялась большая встреча, а североамериканские инсайдеры сообщают новые подробности переговоров.
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