Главный тренер «Колорадо» Беднар: уверен, Задорову понравился мой пиджак

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар руководил командой в матче регулярного чемпионатас «Баффало Сэйбрз» (3:2), облачившись в пиджак очень яркого дизайна.
«Уверен, что Задорову понравился мой пиджак», — пошутил тренер на пресс-конференции.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Франка Серавалли.
Голы в составе «Колорадо» забили Габриэль Ландеског, Мартин Каут и Джей Ти Комфер. Голевую передачу на Каута отдал российский нападающий Владислав Каменев. Этот ассист стал для него седьмым в текущем сезоне. Шайбы в составе «Баффало» забросили Земгус Гиргенсонс и Кёртис Лазар.
В составе «Эвеланш» дебютировал нападающий Владислав Наместников. Российский форвард провёл на льду 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-1". В активе Владислава два броска и три силовых приёма.
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