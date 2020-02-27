Экс-тафгай НХЛ Скотт: спорю на $ 100 тыс., что Овечкин не побьёт рекорд Гретцки

Бывший тафгай ряда клубов Национальной хоккейной лиги Джон Скотт в подкасте Dropping the Gloves заявил, что, по его мнению, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Почему все считают, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки? По-моему, у нет нет шансов. У Уэйна 894 гола, Овечкин только что забил 700, верно? Вы понимаете, сколько ещё лет ему потребуется, чтобы забросить оставшиеся 194 шайбы (в настоящий момент уже 193 шайбы. — Прим. «Чемпионата)?

Шесть? То есть вы полагаете, что Овечкин будет ещё шесть лет подряд забивать не меньше 30 голов за сезон? Сколько ему сейчас, 34? Он забросил в этом году 43 шайбы, но вам не кажется, что в ближайшие два-три сезона Ови упрётся в стену и уже не сможет быть таким результативным? Даже если Овечкину удастся забросить по 50 шайб в ближайшие два года, ему потребуется забить ещё 90. А ему будет уже 37. Сомневаюсь, что он будет забивать даже по 40, потому что 34-35 лет — это возраст, когда игроки начинают сдавать. Это нормально. Я, конечно, хочу, чтобы у него получилось, но у Ови очень мало времени.

Гретцки в молодости забивал по 70-80 голов за регулярку, а Овечкина таких сезонов никогда не было. Смотрим, как менялась результативность Уэйна с годами — 40, 30, 20, потом 15 и 9. И он же проводил полные сезоны, почти не пропускал матчей. И это величайший игрок в истории. И он, в отличие от Овечкина, не играл в такой силовой манере. Так что Ови тоже ждёт спад. Давайте это просто признаем.

Журналисты так не считают? Спорю на $ 100 тысяч, что Овечкин не побьёт рекорд Гретцки. Соглашусь на 30 тысяч, а сам дам 100 тысяч, если это случится. Как я это вижу: в следующем сезоне он забьёт ещё 40. Ему будет 36 лет. Ещё 40 через год — ему уже 37. Ещё 40 в третьем сезоне — у него 820 шайб, но ему 38. Допустим, ещё 40 в четвёртом сезоне — ему 39 лет, и ему нужно ещё 35 шайб в пятом сезоне. В 39 лет. Я просто думаю, что это маловероятно. Я надеюсь, что у Овечкина получится, но просто смотрю на вещи реалистично», — приводятся слова Скотта в телеграм-канале «Эпицентр».