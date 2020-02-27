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Билялетдинов: Ковальчук Овечкину точно не помешает, не вижу в их объединении проблем

Билялетдинов: Ковальчук Овечкину точно не помешает, не вижу в их объединении проблем
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал переход российского нападающего Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является Александр Овечкин.

«Они взрослые игроки, уже не дети, прошли огонь и воду. Столько играют в НХЛ, особенно Овечкин. Я не вижу в их объединении серьёзных проблем. Наверняка «Вашингтон» имел конкретные планы использования Ковальчука, когда осуществлял сделку. В любом случае Илья Овечкину точно не помешает.

Мог ли я представить в «Динамо», что Овечкин вырастет в такого игрока? Здесь не надо лукавить, или что-то придумывать. Конечно, видно было, что Овечкин вырастет большим игроком. Ну а предсказать, до какого уровня дорастет игрок невозможно. Да, было видно, что парень очень хотел играть, потенциал очень хороший. У него такие глаза были, в борьбу лез. И он смог реализовать свой потенциал и достичь такого выдающегося результата. И это, наверное, в большей степени заслуга самого Овечкина. Потому что он любит хоккей, очень серьёзно к нему относится. Поэтому, такой результат, конечно, не случаен», — цитирует Билялетдинова сайт телекомпании «ТНВ».

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