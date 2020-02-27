ХК «Сочи» подписал контракт с защитником Погоришным

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с защитником Олегом Погоришным, информирует команда в «Твиттере». Новое соглашение с российским хоккеистом подписано до конца сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав семь результативных передач при показателе полезности "-5" и 26 минутах штрафного времени. В среднем за матч Олег проводит на льду 16 минут и 34 секунды.

За карьеру в КХЛ Погоришный также защищал цвета «Югры». В общей сложности защитник провёл в КХЛ 202 матча, в которых набрал 26 (7+19) очков при полезности "-33" и 125 минутах штрафа. Следующий сезон станет для него третьим в стане «леопардов».