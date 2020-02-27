Тренер «Салавата»: в Балашихе арена меньше на два метра, поэтому нужно продумать стратегию

Тренер «Салавата Юлаева» Тони Ламса поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».
«Думаю, что за последние пять матчей у нас был большой опыт игры в меньшинстве. Безусловно, хорошо, что во время матча случаются такие моменты, через них нужно пройти, а затем изучить на видео. Но сейчас время плей-офф: новая игра и новый противник.
Я думаю, что мы начнём работу над нашим большинством завтра: повторно пересмотрим моменты, как противник работает в меньшинстве, и постараемся придумать что-то новое. В Балашихе арена меньше на два метра, поэтому нам нужно продумать стратегию, как действовать в защите и играть на синей линии, потому что шайба будет ближе к бортам. У нас для этого есть хороший план», — цитирует Ламсу пресс-служба уфимского клуба.
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