Тренер «Салавата»: в Балашихе арена меньше на два метра, поэтому нужно продумать стратегию

Тренер «Салавата Юлаева» Тони Ламса поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Думаю, что за последние пять матчей у нас был большой опыт игры в меньшинстве. Безусловно, хорошо, что во время матча случаются такие моменты, через них нужно пройти, а затем изучить на видео. Но сейчас время плей-офф: новая игра и новый противник.

Я думаю, что мы начнём работу над нашим большинством завтра: повторно пересмотрим моменты, как противник работает в меньшинстве, и постараемся придумать что-то новое. В Балашихе арена меньше на два метра, поэтому нам нужно продумать стратегию, как действовать в защите и играть на синей линии, потому что шайба будет ближе к бортам. У нас для этого есть хороший план», — цитирует Ламсу пресс-служба уфимского клуба.