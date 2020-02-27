Хартли: «Авангард» готов начать спринт в плей-офф, все парни в полной боевой готовности

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
«Думаю, что «Салават Юлаев» — именно та команда, с которой мы играли больше всего за прошедшие два сезона, будет интересно в любом случае. Они хорошо знают нас, мы знаем их — будет интересное противостояние. Ребята чувствуют себя хорошо, но особая подготовка безусловно, будет, ведь плей-офф — это особое время. Нужно больше углубиться в определённые детали, но все парни в полной боевой готовности, и мы готовы начать этот спринт в плей-офф.
Регулярный чемпионат позади, всё закончилось. Профессиональный спорт — такой вид деятельности, где всегда есть возможность реабилитироваться за какие-то неудачи. Мы набрали столько очков, сколько сумели в этом сезоне, и в мы в полной готовности, чтобы в воскресенье шайба коснулась льда и плей-офф начался», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.
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