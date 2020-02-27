Капитан «Авангарда» Емелин поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ с «Салаватом»

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин рассказал, как омская команда готовится к серии плей-офф КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», а также поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей.
«Наши преимущества оставим в секрете. Думаю, покажем их 1-го числа и в последующих играх. Команда в хорошем настроении: сегодня провели хорошую тренировку, вчера был выходной, набрались немного положительных эмоций. На открытой тренировке порадовали болельщиков вниманием и они нас своим. Команда подходит к первой игре в приподнятом настроении.
Чем плей-офф кардинально отличается от регулярки? Накалом. Плей-офф — другая игра, на первое место выходит характер, нежели мастерство. Важную роль играет психологический настрой каждого игрока. В плей-офф никогда не знаешь, чего ожидать: в любую минуту игра может перевернуться.
У уфимцев хорошая финская тройка — надо ожидать хорошей игры, но в плей-офф может выстрелить любая тройка. Мы ждём и готовимся не к одной тройке, а ко всей команде.
Сложно сказать, чем наша команда отличается от прошлого сезона: так же сыграли, набрали такое же количество очков. Может, не совсем удачно наши соперники провели свои матчи, меньше набрали очков. «Авангард» продолжает играть в тот же хоккей, как и в прошлом году», — сказал Емелин в эфире клубного телевидения.
- 27 февраля 2020
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