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Защитник Матушкин заявлен в центре второго звена «Магнитки» на матч с «Трактором»

Защитник Матушкин заявлен в центре второго звена «Магнитки» на матч с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 27 февраля, в одном из заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своём льду сыграет с магнитогорским «Металлургом». Пресс-службы команд опубликовали стартовые составы на этот поединок.

Примечательно, что защитник «Магнитки» Максим Матушкин заявлен в центре нападения второго звена.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск)
Стартовый состав «Металлурга»:
Носов (Демченко);
Потехин – Филиппи – Дорофеев, Береглазов – Минулин;
Рожков – Матушкин – Козун, Верещагин – Дронов;
Дубин – Нестрашил – Любимов, Пивцакин – Антипин;
Коробкин – Платонов – Авраменко, Ольшанский.

Стартовый состав «Трактора»:
Федотов (Галимов);
Гика – Седлак – Кэлоф, Бэйлен – Исаев;
Глинкин – Попов – Основин, Карпухин – Калинин;
Степанов – Подкорытов – Косов, Бородкин – Меньшиков;
Фатеев — Шаров – Тридчиков, Ясинский — Алексеев.

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