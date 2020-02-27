Защитник Матушкин заявлен в центре второго звена «Магнитки» на матч с «Трактором»

Сегодня, 27 февраля, в одном из заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своём льду сыграет с магнитогорским «Металлургом». Пресс-службы команд опубликовали стартовые составы на этот поединок.



Примечательно, что защитник «Магнитки» Максим Матушкин заявлен в центре нападения второго звена.



Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск)

Стартовый состав «Металлурга»:

Носов (Демченко);

Потехин – Филиппи – Дорофеев, Береглазов – Минулин;

Рожков – Матушкин – Козун, Верещагин – Дронов;

Дубин – Нестрашил – Любимов, Пивцакин – Антипин;

Коробкин – Платонов – Авраменко, Ольшанский.



Стартовый состав «Трактора»:

Федотов (Галимов);

Гика – Седлак – Кэлоф, Бэйлен – Исаев;

Глинкин – Попов – Основин, Карпухин – Калинин;

Степанов – Подкорытов – Косов, Бородкин – Меньшиков;

Фатеев — Шаров – Тридчиков, Ясинский — Алексеев.