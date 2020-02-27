Алексей Терещенко: мог уехать в НХЛ, но агенту было выгодно, чтобы я играл в России

Нападающий омского «Авангарда» Алексей Терещенко рассказал, почему не перебрался в Северную Америку, когда у него было приглашение «Даллас Старз».



«Была возможность уехать в НХЛ. В 2001 году меня приглашали в «Даллас» — команду, которая меня задрафтовала в 2000 году в третьем раунде. Мне грех жаловаться на свою карьеру. Тогда я принял такое решение. Но по прошествии времени отчётливо понимаю, что надо было ехать и пробовать там свои силы. Было ли предложение от „Далласа“ в 2001 году единственным в карьере? Сложный момент. Я думаю, что предложения были, но мне о них ничего известно не было. Думаю, агенту, который работал со мной в России, было выгодно, чтобы я играл именно здесь», — приводит слова Терещенко «Р-Спорт».



Терещенко — трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012) и пятикратный чемпион России (2000, 2005, 2006, 2008, 2010).