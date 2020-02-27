Матчи чемпионата Швейцарии пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса

Матчи Швейцарской национальной лиги, запланированные на 28 и 29 февраля, решением местных властей пройдут без зрителей. В регионе опасаются распространения коронавируса и стараются отказаться от массовых мероприятий. Напомним, именно в Швейцарии в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею.



«Запланированные на пятницу и субботу матчи Швейцарской национальной лиги в италоязычном кантоне Тичино будут проходить без зрителей. Это касается встреч «Амбри» — «Пиотта» в Давосе и дерби «Лугано» — «Амбри».

В понедельник лига проведёт внеочередное собрание, чтобы обсудить со всеми клубами процедуру и возможные сценарии плей-офф.

В настоящее время мы придерживаемся первоначального календаря. Просим болельщиков сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным изменениям. Мы будем регулярно сообщать новую информацию», — говорится в сообщении пресс-службы лиги в «Твиттере».