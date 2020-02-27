Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Матчи чемпионата Швейцарии пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Матчи чемпионата Швейцарии пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Матчи Швейцарской национальной лиги, запланированные на 28 и 29 февраля, решением местных властей пройдут без зрителей. В регионе опасаются распространения коронавируса и стараются отказаться от массовых мероприятий. Напомним, именно в Швейцарии в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею.

«Запланированные на пятницу и субботу матчи Швейцарской национальной лиги в италоязычном кантоне Тичино будут проходить без зрителей. Это касается встреч «Амбри» — «Пиотта» в Давосе и дерби «Лугано» — «Амбри».

В понедельник лига проведёт внеочередное собрание, чтобы обсудить со всеми клубами процедуру и возможные сценарии плей-офф.

В настоящее время мы придерживаемся первоначального календаря. Просим болельщиков сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным изменениям. Мы будем регулярно сообщать новую информацию», — говорится в сообщении пресс-службы лиги в «Твиттере».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020