Панарин рассказал, как изменил бы КХЛ, будь он президентом лиги

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие шаги стоит предпринять КХЛ, чтобы стать лучше.



«Я не сразу узнал, что президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Думаю, это хороший шаг. Могу только поздравить Алексея.

Если я стану президентом КХЛ, значит всё совсем плохо в нашем хоккее. Если уж меня решили взять. Но если представить… Знаете, сделал бы справедливость между командами. Есть богатые клубы, где много денег. Они собирают лучших игроков. Но надо, чтобы и в регионах, в городах поменьше были свои звёзды. И на них тоже ходили бы люди, любили бы своих игроков.

А то у нас получается, как только хоккеист чуть-чуть начинает расти, его сразу забирают в богатые команды. И бедные клубы даже сопротивляться не могут. Потому что у них нет денег. Это самое ужасное, что у нас есть.



Важно, чтобы у каждого города и региона были свои игроки, на которых каждый мог прийти посмотреть и порадоваться. А не когда у тебя постоянно меняют игроков, никаких звёзд не остаётся и тебе неинтересно ходить на матчи.

Просто надо уравновесить все команды. Проблему не решит, если везде в России закрыть доступ к НХЛ и не показывать людям хоккей. Нужно вести работу в позитивном направлении», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».