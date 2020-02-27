«Локомотив» заявил на матч с «Витязем» самый молодой состав в истории КХЛ
Пресс-служба ярославского «Локомотива» опубликовала в «Твиттере» состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем».
В заявку «Локомотива» попали только воспитанники ярославской школы. 14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 – в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо». Средний возраст игроков — чуть больше 21 года. Это самый молодой состав за всю историю КХЛ.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль)
Стартовый состав «Локомотива»:
Коновалов (Исаев);
Каюмов – Алексеев – Коваленко, Рафиков – Осипов;
Дарьин – Иванов – Денисенко, Калинин – Афанасьев;
Полунин – Красковкий – Беляев, Малышев – Сидоров;
Берёзкин – Денежкин – Мамин, Лукичев.
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