«Локомотив» заявил на матч с «Витязем» самый молодой состав в истории КХЛ

Пресс-служба ярославского «Локомотива» опубликовала в «Твиттере» состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем».



В заявку «Локомотива» попали только воспитанники ярославской школы. 14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 – в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо». Средний возраст игроков — чуть больше 21 года. Это самый молодой состав за всю историю КХЛ.



Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль)

Стартовый состав «Локомотива»:



Коновалов (Исаев);

Каюмов – Алексеев – Коваленко, Рафиков – Осипов;

Дарьин – Иванов – Денисенко, Калинин – Афанасьев;

Полунин – Красковкий – Беляев, Малышев – Сидоров;

Берёзкин – Денежкин – Мамин, Лукичев.