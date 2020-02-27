Юрзинов-мл.:«Трактору» было важно уйти с последнего места в конференции

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги заключительного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:1).
«Хорошая игра, держала все 60 минут в напряжении. Был определённый груз ответственности, потому что проводили последний матч в сезоне перед своими болельщиками. В последние три домашних матча забросили 11 шайб, проявили характер, боролись до конца. Вообще, последние игры получились напряжёнными, с «Динамо» сравняли в концовке, это очко оказалось очень ценным для нас, было важно уйти с последнего места в конференции», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Последним в таблице на Востоке стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.
- 27 февраля 2020
-
20:51
-
20:33
-
20:23
-
20:08
-
20:01
-
19:25
-
19:14
-
19:00
-
18:41
-
18:04
-
17:39
-
17:17
-
16:42
-
16:29
-
16:11
-
15:35
-
15:20
-
15:14
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:48
-
13:20
-
13:10
-
12:52
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:25
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45