Юрзинов-мл.:«Трактору» было важно уйти с последнего места в конференции

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги заключительного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Хорошая игра, держала все 60 минут в напряжении. Был определённый груз ответственности, потому что проводили последний матч в сезоне перед своими болельщиками. В последние три домашних матча забросили 11 шайб, проявили характер, боролись до конца. Вообще, последние игры получились напряжёнными, с «Динамо» сравняли в концовке, это очко оказалось очень ценным для нас, было важно уйти с последнего места в конференции», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Последним в таблице на Востоке стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.