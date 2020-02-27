Воробьёв: в матче с «Трактором» проверили молодых ребят. Хорошее движение, энергия
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (1:2).
«Сегодня проверили молодых ребят, наш ближайший резерв. Было хорошее движение, энергия. Ребята старались, но немного не хватило мощности и реализации моментов.
Игра Глеба Носова? Подкупает, что он постоянно борется за каждую шайбу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Металлург» по завершении регулярного чемпионата занял 7-е место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда Воробьёва сыграет с казахстанским «Барысом». Клуб из Нур-Султана занял второе место на Востоке.
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