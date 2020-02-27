Основной голкипер московского «Динамо» Бочаров получил травму в матче с «Динамо» Мн
Основной голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с одноклубниками из Минска получил травму и был заменён уже в начале второго периода.
К моменту травмы Бочаров успел пропустить две шайбы. Место в воротах москвичей занял Александр Ерёменко.
В настоящее время встреча продолжается, идёт второй период, счёт — 3:3. В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. У москвичей по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Егор Зайцев, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин.
Напомним, минское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Зайцев (Алексеев, Брюквин) – 01:29' (5x5) 0:2 Миронов (Пулккинен) – 05:32' (5x4) 1:2 Костицын (Ковыршин) – 15:54' (4x4) 1:3 Яшкин (Индрашис) – 16:32' (4x4) 2:3 Костицын (Граньяни) – 23:16' (5x5) 3:3 Костицын (Павлович, Эллиотт) – 27:25' (5x4) 4:3 Павлович (Эллиотт, Спунер) – 36:08' (5x5)
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