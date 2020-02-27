Основной голкипер московского «Динамо» Бочаров получил травму в матче с «Динамо» Мн

Основной голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с одноклубниками из Минска получил травму и был заменён уже в начале второго периода.



К моменту травмы Бочаров успел пропустить две шайбы. Место в воротах москвичей занял Александр Ерёменко.



В настоящее время встреча продолжается, идёт второй период, счёт — 3:3. В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. У москвичей по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Егор Зайцев, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин.

Напомним, минское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.