Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Основной голкипер московского «Динамо» Бочаров получил травму в матче с «Динамо» Мн

Основной голкипер московского «Динамо» Бочаров получил травму в матче с «Динамо» Мн
Хоккей / КХЛ 0

Основной голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с одноклубниками из Минска получил травму и был заменён уже в начале второго периода.

К моменту травмы Бочаров успел пропустить две шайбы. Место в воротах москвичей занял Александр Ерёменко.

В настоящее время встреча продолжается, идёт второй период, счёт — 3:3. В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. У москвичей по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Егор Зайцев, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин.

Напомним, минское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Зайцев (Алексеев, Брюквин) – 01:29' (5x5)   0:2 Миронов (Пулккинен) – 05:32' (5x4)   1:2 Костицын (Ковыршин) – 15:54' (4x4)   1:3 Яшкин (Индрашис) – 16:32' (4x4)   2:3 Костицын (Граньяни) – 23:16' (5x5)   3:3 Костицын (Павлович, Эллиотт) – 27:25' (5x4)   4:3 Павлович (Эллиотт, Спунер) – 36:08' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020