Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» уступило одноклубникам из Минска и сыграет в плей-офф со «Спартаком»

Московское «Динамо» уступило одноклубникам из Минска и сыграет в плей-офф со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимало одноклубников из Москвы. Встреча прошла в столице Беларуси и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Хет-трик в составе победителей оформил Андрей Костицын, ещё одна шайба — на счету Александра Павловича. У москвичей голами отметились Егор Зайцев, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин.

Во втором периоде основной голкипер москвичей Иван Бочаров получил травму и был заменён. Место в воротах занял Александр Ерёменко.

Из-за этого поражения московское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата КХЛ сохранило в своём активе 82 очка, не сумев опередить финский «Йокерит», и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет со «Спартаком».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020