Московское «Динамо» уступило одноклубникам из Минска и сыграет в плей-офф со «Спартаком»
Минское «Динамо» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимало одноклубников из Москвы. Встреча прошла в столице Беларуси и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Хет-трик в составе победителей оформил Андрей Костицын, ещё одна шайба — на счету Александра Павловича. У москвичей голами отметились Егор Зайцев, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин.
Во втором периоде основной голкипер москвичей Иван Бочаров получил травму и был заменён. Место в воротах занял Александр Ерёменко.
Из-за этого поражения московское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата КХЛ сохранило в своём активе 82 очка, не сумев опередить финский «Йокерит», и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет со «Спартаком».
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