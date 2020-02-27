Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

После домашней победы московского ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (6:0), поражения московского «Динамо» от минских одноклубников (3:4) и победы «Витязя» над «Локомотивом» (5:4 Б) определились все пары соперников в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.



Западная конференция

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8)

СКА (2) – «Витязь» (7)

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6)

«Динамо» М (4) – «Спартак» (5)



Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8)

«Барыс» (2) – «Металлург» (7)

«Авангард» (3) – «Салават Юлаев» (6)

«Автомобилист» (4) – «Сибирь» (5)

Команды, указанные первыми, начнут серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина двумя домашними матчами.

Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина