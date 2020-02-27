Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
После домашней победы московского ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (6:0), поражения московского «Динамо» от минских одноклубников (3:4) и победы «Витязя» над «Локомотивом» (5:4 Б) определились все пары соперников в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.
Западная конференция
ЦСКА (1) – «Торпедо» (8)
СКА (2) – «Витязь» (7)
«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6)
«Динамо» М (4) – «Спартак» (5)
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8)
«Барыс» (2) – «Металлург» (7)
«Авангард» (3) – «Салават Юлаев» (6)
«Автомобилист» (4) – «Сибирь» (5)
Команды, указанные первыми, начнут серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина двумя домашними матчами.
Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина
«Авангард» и «Салават» сделают красиво. За «ястребами» — система, за Уфой – бодрая анархия
Разбираем игру омичей и юлаевцев в ожидании шикарной серии плей-офф.
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