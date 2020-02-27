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ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента

ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Континента. «Армейцы» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли ХК «Сочи» с разгромным счётом 6:0 и возглавили турнирную таблицу по итогам первенства.

За Кубок Континента с ЦСКА мог поспорить «Ак Барс», но казанцы на льду домашней «Татнефть Арены» с сухим счётом проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:3.

Команда тренера Игоря Никитина набрала в 62 матчах 94 очка. ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. В сезоне-2018/2019 ЦСКА также выиграл Кубок Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА стал первым на Западе, а «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию.

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