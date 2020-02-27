Главный тренер ХК «Сочи»: игры с ЦСКА для нас, как «Кошмар на улице Вязов»

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:6).

«Да какой тут комментарий. Комментировать, по большому счёту, нечего. Все матчи с ЦСКА в этом сезоне для нас — как „Кошмар на улице Вязов“. Играем с ЦСКА, и команда меняется. Пока не разобрался, что происходит.

Надеюсь, нашим ребятам и сегодняшний матч с ЦСКА, и предыдущий будут хорошим уроком. Надо сделать правильные выводы, как играть в хоккей, что для этого надо делать, какие вещи правильные, а какие — нет.

Трудно после этого матча подводить итоги сезона. Мы не вышли в плей-офф, не выполнили задачу. Для подведения глобальных итогов нужно время, хотя бы неделя, чтобы всё спокойно осмыслить и переосмыслить. Тогда можно будет что-то говорить.

Общался ли с руководством клуба по поводу своего будущего? Такие матчи как раз добавляют разговоров о будущем", — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.