Форвард московского «Динамо» Пулккинен поделился ожиданиями от плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги заключительного матча Континентальной хоккейной лиги с одноклубниками из Минска (3:4).
«Рад быть в Минске. Прекрасная арена, прекрасные болельщики. Сегодня была хорошая игра. Скучаю ли по Минску? Играть в Москве — новый вызов. Двигаюсь дальше. Жалко, что минское «Динамо» не вышло в плей-офф.
В плей-офф лёгкой прогулки не будет. Нет предпочтений насчёт соперника, будем выкладываться в каждом матче, играть только на победу. Во втором периоде Минск сыграл хорошо, забил три раза, реализовал большинство. «Зубры» контролировали игру, следует отдать им должное.
Московское «Динамо» — прекрасная команда. Здесь собраны отличные игроки, которые каждый вечер бьются только за победу. Рад быть частью этого коллектива», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 27 февраля 2020
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