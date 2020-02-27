Крикунов: до игроков московского «Динамо» тяжело доходят некоторые слова
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором его подопечные уступили одноклубникам из Минска со счётом 3:4.
«Даже не знал, что баннер с моей фамилией поднят под своды арены. Помощники об этом мне сказали. Без меня меня женили. Но ладно. По игре. Начали матч хорошо, были более-менее настроены на игру. До игроков тяжело доходят некоторые слова. Вроде и выигрываем — 3:1, не знаю, чего они хотели. Безобразно провели второй период, третий — не лучше. Много удалений? Это разгильдяйство», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» встретится со «Спартаком».
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