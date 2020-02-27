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Российский голкипер «Рейнджерс» Шестёркин обратился к болельщикам после своей аварии

Российский голкипер «Рейнджерс» Шестёркин обратился к болельщикам после своей аварии
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин обратился к болельщикам после автомобильной аварии, в которую он попал вместе с одноклубником Павлом Бучневичем.

«Дорогие болельщики, спасибо всем огромное за добрые слова и поддержку! Это нам очень сильно помогло! Мы чувствуем себя лучше и вернёмся на лёд в скором времени», — написал Шестёркин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, инцидент произошёл в Бруклине. В результате аварии у Шестёркина диагностирован перелом ребра без смещения.

Игорь был за рулём. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов и произошло столкновение.

Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристёгнуты. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами», — раскрыл ранее подробности аварии с участием россиян президент «Нью-Йорк Рейнджерс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

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