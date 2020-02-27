Бывший главный тренер «Локомотива» Мактавиш возглавил «Лозанну»

Швейцарский хоккейный клуб «Лозанна» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Вилле Пелтонена и спортивного директора Яна Алстона. Клуб покинет и помощник Пелтонена Томми Хямяляйнен. Новым главным тренером до конца сезона назначен 61-летний Крэйг Мактавиш.

До конца сезона помощником Мактавиша будет Джон Фуст, в «Лозанне» он отвечает за молодёжь. Кристобаль Юэ останется тренером вратарей.



Мактавиш в качестве игрока провёл 17 сезонов и более 1000 матчей в составе клубов НХЛ «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз» и «Сент-Луис Блюз». Он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Три раза с «Ойлерз» и один — с «Рейнджерс».



В качестве главного тренера Мактавиш с 2000 по 2009 год возглавлял «Эдмонтон» и довёл клуб до финала Кубка Стэнли — 2006. Впоследствии он работал со сборной Канады, а с мая по сентябрь 2019 года был главным тренером ярославского «Локомотива».