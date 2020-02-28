«Вашингтон» представил видеоролик с участием Ковальчука

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в «твиттере» представил видеоролик, в котором 36-летний российский нападающего Илья Ковальчук, является главным действующим лицом.

На видео показан фрагмент выхода игроков «Вашингтона» из раздевалки. Ковальчук пребывает в отличном настроении и приветствует каждого игрока «Кэпиталз», подбадривая одноклубников перед матчем.



«Разрешите мне представиться, меня зовут KOVVV», — так подписано видео в «твиттере» «столичных».

«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». Он стал пятым россиянин в составе «Вашингтона», присоединившись к Илье Самсонову, Дмитрию Орлову, Евгению Кузнецову и Александру Овечкину.