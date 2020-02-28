24 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Торонто», у Дадонова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забили Зак Хайман, Каспери Капанен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джастин Холл. За «Флориду» отличились Марк Писик, Майк Хоффман и Ноэль Аччари. Российский нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 18 минут и 36 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский совершил 24 сейва.

«Флорида» потерпела третье поражение за последние четыре игры. «Торонто» в свою очередь одержал вторую победу подряд.

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