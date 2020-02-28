24 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Торонто», у Дадонова «-2»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей забили Зак Хайман, Каспери Капанен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джастин Холл. За «Флориду» отличились Марк Писик, Майк Хоффман и Ноэль Аччари. Российский нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 18 минут и 36 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский совершил 24 сейва.
«Флорида» потерпела третье поражение за последние четыре игры. «Торонто» в свою очередь одержал вторую победу подряд.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Писик (Экблад, Яндл) – 02:23' (5x5) 1:1 Хайман (Мэттьюс, Холл) – 03:32' (5x5) 2:1 Хоффман (Ватрано, Хаула) – 07:25' (5x5) 3:1 Аччари (Яндл) – 12:36' (5x5) 3:2 Капанен (Спецца, Керфут) – 17:43' (5x5) 3:3 Мэттьюс (Хайман, Марнер) – 18:58' 3:4 Нюландер (Клиффорд, Маринчин) – 49:00' (5x5) 3:5 Холл – 59:39' (en)
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