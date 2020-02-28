Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей дубль оформил Райан Строум и ещё по разу отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
В составе проигравшей команды отличились Макс Доми и Томаш Татар.
«Монреаль» потерпел второе поражение подряд. «Рейнджерс» в свою очередь одержали пятую победу кряду.
В следующем матче «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Филадельфией Флайерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Доми (Питри, Татар) – 03:12' (5x5) 2:0 Татар (Галлахер, Дано) – 37:01' (5x5) 2:1 Ди Джузеппе (Фокс, Линдгрен) – 38:34' (5x5) 2:2 Зибанеджад (Панарин, Готье) – 51:06' (5x5) 2:3 Фокс (Линдгрен, Строум) – 52:21' (5x5) 2:4 Строум (Деанджело, Панарин) – 55:23' (5x4) 2:5 Строум (Стаал, Георгиев) – 58:27' (en)
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