Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Райан Строум и ещё по разу отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

В составе проигравшей команды отличились Макс Доми и Томаш Татар.

«Монреаль» потерпел второе поражение подряд. «Рейнджерс» в свою очередь одержали пятую победу кряду.

В следующем матче «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Филадельфией Флайерз».