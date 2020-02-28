«Рейнджерс» обновили клубный рекорд по победной серии в гостевых матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию на выезде до девяти матчей. «Синерубашечники» выиграли столько гостевых матчей подряд в первый раз в клубной истории. Ранее «Рейнджерс» дважды выигрывали по семь матчей. Это произошло в сезоне-1934/1935 (85 лет назад) и в сезоне-1978/1979 (41 год назад).

В составе победителей дубль оформил Райан Строум и ещё по разу отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанеджад и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.