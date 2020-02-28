Панарин за 19 матчей до окончания регулярки повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Рейнджерс» двумя результативными передачами отметился нападающий Артемий Панарин, продливший результативную серию до 11 матчей. В последний раз Артемий уходил со льда без результативных действий 6 февраля, когда не набрал очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний форвард набрал 87 очков, забросив 32 шайбы и сделав 53 результативные передачи в 62 матчах. Личный бомбардирский рекорд Панарина также составляет 87 очков и был установлен в прошлом сезоне, в котором он сыграл 79 матчей за «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, за 19 встреч до окончания регулярки (Артемий пропустил один матч «Рейнджерс» из-за травмы) Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ.
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