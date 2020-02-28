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«Тампа» проиграла «Чикаго», пропустив 5 голов в третьем периоде, у Кучерова 2 очка

«Тампа» проиграла «Чикаго», пропустив 5 голов в третьем периоде, у Кучерова 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В третьем периоде «Тампа» вела со счётом 2:0, однако пропустила 5 шайб и потерпела поражение. Хет-триком в составе победителей отметился Доминик Кубалик, ещё по одной шайбе забросили Брэндон Саад и Слэйтер Куккук.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 58 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Чикаго» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Тампа» в свою очередь потерпела четвёртое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 35:31' (5x5)   2:0 Кучеров (Пойнт) – 40:17' (5x5)   2:1 Саад (Строум, Дак) – 44:36' (5x5)   2:2 Кубалик (Кейн, Кит) – 45:02' (5x5)   2:3 Куккук – 49:56' (5x5)   2:4 Кубалик (Кит, Дебринкэт) – 51:43' (5x4)   2:5 Кубалик (Саад) – 57:29' (en)
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