«Тампа» проиграла «Чикаго», пропустив 5 голов в третьем периоде, у Кучерова 2 очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В третьем периоде «Тампа» вела со счётом 2:0, однако пропустила 5 шайб и потерпела поражение. Хет-триком в составе победителей отметился Доминик Кубалик, ещё по одной шайбе забросили Брэндон Саад и Слэйтер Куккук.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 58 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Чикаго» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Тампа» в свою очередь потерпела четвёртое поражение подряд.