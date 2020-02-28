Панарин вышел на четвёртое место по очкам за «Рейнджерс» в дебютном сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Рейнджерс» двумя результативными передачами отметился нападающий Артемий Панарин, продливший результативную серию до 11 матчей. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал уже 87 (32+55) очков в 62 матчах. Артемий повторил результат Уолта Поддубного (87) и превзошёл достижение Мариана Габорика (86).
Лидером по этому показателю является Марк Мессье, который в дебютном сезоне за клуб набрал 107 очков. Второе место занимает Майк Роджерс, записавший в свой актив 103 очка. Замкнул лидирующую тройку Уэйн Гретцки, на счету которого 97 очков в дебютном сезоне.
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