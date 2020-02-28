«Оттава» обыграла «Ванкувер», у Райана хет-трик во 2-й игре после курса от алкозависимости
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей хет-трик оформил Бобб Райан, который вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость. Игрок был выведен из состава в ноябре прошлого года. Также по разу в этой встрече забили Логан Браун и Рудольф Балцерс. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Нападающий Артём Анисимов результативными действиями не отличился.
«Оттава» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Ванкувер» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Браун (Тирни) – 07:13' (5x5) 2:0 Райан (Зайцев) – 07:44' (5x5) 2:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 39:44' (5x4) 3:1 Балцерс (Тирни, Браун) – 40:14' (5x5) 3:2 Тоффоли (Миллер, Эдлер) – 48:16' (5x5) 4:2 Райан (Тирни, Пол) – 57:52' (5x5) 5:2 Райан (Ткачук, Шабо) – 58:11' (5x5)
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