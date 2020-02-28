«Оттава» обыграла «Ванкувер», у Райана хет-трик во 2-й игре после курса от алкозависимости

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Бобб Райан, который вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость. Игрок был выведен из состава в ноябре прошлого года. Также по разу в этой встрече забили Логан Браун и Рудольф Балцерс. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Нападающий Артём Анисимов результативными действиями не отличился.

«Оттава» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Ванкувер» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.