Куинн: «Рейнджерс» ничего не добьются, если топ-6 будут играть так, как первые два периода

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2) обрушился с критикой на ведущих хоккеистов за их игру в первые 40 минут матча. В ходе встречи «Рейнджерс» проигрывали 0:2, но сумели одержать победу, а автором решающего гола стал защитник-новичок Адам Фокс.

«Что я сказал в команде во втором перерыве? Наши нижние звенья были очень хороши в первые 40 минут, при этом топ-6 играли отвратительно. «Рейнджерс» ничего не добьются, если два ведущих звена будут играть так, как первые два периода. Вот что я сказал им в перерыве. Изменил звенья перед третьим периодом, чтобы встряхнуть и завести команду.

Люди много говорят о том, кто должен стать лучшим новичком сезона в НХЛ, но я совсем не слышу фамилию Фокса. Мне всё равно, какие у него цифры результативности, но вам будет трудно найти настолько хорошего новичка, как Адам. Если вы поговорите с игроками НХЛ, то они скажут о нём», — цитирует Куинна журналист Винс Меркольяно.