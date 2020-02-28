«Вашингтон» всухую проиграл «Виннипегу», у Овечкина и Ковальчука «-2» на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забили Кайл Коннор, Марк Шайфли и ещё одну шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов.

Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил игру с коэффициентом полезности «-1». У нападающего Ильи Ковальчука также коэффициент полезности «-1», как и у форварда Евгения Кузнецова. Защитник Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов совершил 29 сейвов.

«Виннипег» прервал трёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.