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«Вашингтон» всухую проиграл «Виннипегу», у Овечкина и Ковальчука «-2» на двоих

«Вашингтон» всухую проиграл «Виннипегу», у Овечкина и Ковальчука «-2» на двоих
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забили Кайл Коннор, Марк Шайфли и ещё одну шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов.

Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил игру с коэффициентом полезности «-1». У нападающего Ильи Ковальчука также коэффициент полезности «-1», как и у форварда Евгения Кузнецова. Защитник Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов совершил 29 сейвов.

«Виннипег» прервал трёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Куликов (Уилер, Пионк) – 06:33' (5x5)   2:0 Коннор (Шайфли, Битетто) – 47:20' (5x5)   3:0 Шайфли (Коннор, Рослович) – 58:32' (en)
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