Форвард «Бостона» Койл забил «теннисный» гол, дважды попав по летевшей шайбе

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Под занавес первого периода эффектный гол забил форвард «Бостона» Чарли Койл. Американский нападающий реализовал большинство, забив «теннисный» гол, дважды попав по летевшей шайбе. Койл удачно сыграл на добивании после броска от синей линии в исполнении Тори Крюга. Чарли сначала в воздухе подбил шайбу клюшкой, после чего ещё раз попал по летевшей шайбе, переиграв Бена Бишопа.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Также в составе победителей отличились нападающие Брэд Маршан, Ник Ритчи и лидирующий в гонке снайперов Давид Пастрняк.