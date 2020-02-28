Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 18-м матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Российский форвард продлил результативную серию до 18 матчей. Последний раз Кучеров уходил со льда без результативных действий 13 января 2020 года, когда не набрал очков в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3).

Отметим, что официально по правилам НХЛ серия Кучерова с набранными очками считается прерванной, так как российский форвард пропустил один матч из-за травмы. В нынешнем сезоне Никита забросил 31 шайбу и сделал 47 результативных передач в 62 матчах.