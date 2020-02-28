Результаты матчей в НХЛ за 27 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 10 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5. Хозяева упустили преимущество в две шайбы и уступили в четвёртом матче кряду после 11-матчевой победной серии.

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:5. Гости продлили победную серию до пяти матчей.

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5.

«Оттава Сенаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

«Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» — 1:7. Хозяева уступили в четвёртом матче кряду.

«Бостон Брюинз» — «Даллас Старз» — 4:3.

«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0.

«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 ОТ.

«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 4:3 ОТ. Хозяева перевели матч в овертайм за 0,1 секунды до конца третьего периода.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2 ОТ.