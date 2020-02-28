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Результаты матчей в НХЛ за 27 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 27 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 10 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5. Хозяева упустили преимущество в две шайбы и уступили в четвёртом матче кряду после 11-матчевой победной серии.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 35:31' (5x5)   2:0 Кучеров (Пойнт) – 40:17' (5x5)   2:1 Саад (Строум, Дак) – 44:36' (5x5)   2:2 Кубалик (Кейн, Кит) – 45:02' (5x5)   2:3 Куккук – 49:56' (5x5)   2:4 Кубалик (Кит, Дебринкэт) – 51:43' (5x4)   2:5 Кубалик (Саад) – 57:29' (en)

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:5. Гости продлили победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Доми (Питри, Татар) – 03:12' (5x5)   2:0 Татар (Галлахер, Дано) – 37:01' (5x5)   2:1 Ди Джузеппе (Фокс, Линдгрен) – 38:34' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Панарин, Готье) – 51:06' (5x5)   2:3 Фокс (Линдгрен, Строум) – 52:21' (5x5)   2:4 Строум (Деанджело, Панарин) – 55:23' (5x4)   2:5 Строум (Стаал, Георгиев) – 58:27' (en)

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Писик (Экблад, Яндл) – 02:23' (5x5)   1:1 Хайман (Мэттьюс, Холл) – 03:32' (5x5)   2:1 Хоффман (Ватрано, Хаула) – 07:25' (5x5)   3:1 Аччари (Яндл) – 12:36' (5x5)   3:2 Капанен (Спецца, Керфут) – 17:43' (5x5)   3:3 Мэттьюс (Хайман, Марнер) – 18:58' (5x5)   3:4 Нюландер (Клиффорд, Маринчин) – 49:00' (5x5)   3:5 Холл – 59:39' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Браун (Тирни) – 07:13' (5x5)   2:0 Райан (Зайцев) – 07:44' (5x5)   2:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 39:44' (5x4)   3:1 Балцерс (Тирни, Браун) – 40:14' (5x5)   3:2 Тоффоли (Миллер, Эдлер) – 48:16' (5x5)   4:2 Райан (Тирни, Пол) – 57:52' (5x5)   5:2 Райан (Ткачук, Шабо) – 58:11' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» — 1:7. Хозяева уступили в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 7
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Койву, Донато) – 07:52' (5x5)   0:2 Донато (Хартман, Пэтерин) – 08:19' (5x5)   0:3 Дамба (Фиала, Бродин) – 10:12' (5x5)   1:3 Манта – 27:23' (5x5)   1:4 Дамба (Гальченюк, Цуккарелло) – 30:30' (5x4)   1:5 Гринвей (Эрикссон Эк, Паризе) – 32:05' (5x5)   1:6 Фиала (Койву) – 38:10' (5x5)   1:7 Стаал (Фиала, Дамба) – 49:11' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Даллас Старз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Клингберг (Павелски) – 17:38' (5x4)   1:1 Койл (Крюг, Маршан) – 19:44' (5x4)   2:1 Маршан (Макэвой, Пастрняк) – 34:44' (5x5)   3:1 Ритчи – 36:01' (5x5)   3:2 Гурьянов (Линделль, Дикинсон) – 41:18' (5x5)   4:2 Пастрняк (Ритчи, Лозон) – 43:53' (5x5)   4:3 Хейсканен (Бенн, Сегин) – 57:36' (6x5)

«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Куликов (Уилер, Пионк) – 06:33' (5x5)   2:0 Коннор (Шайфли, Битетто) – 47:20' (5x5)   3:0 Шайфли (Коннор, Рослович) – 58:32' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Барзал, Тэйвз) – 08:20' (5x4)   0:2 Эберле (Ли, Барзал) – 16:34' (5x5)   1:2 Шенн (О'Райлли, Шварц) – 19:05' (5x5)   2:2 Данн – 58:16' (5x5)   3:2 Парэйко – 63:23' (3x3)

«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 4:3 ОТ. Хозяева перевели матч в овертайм за 0,1 секунды до конца третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сиссонс (Блэквелл, Тинорди) – 19:28' (5x5)   1:1 Андерссон (Баклунд, Ткачук) – 20:26' (5x5)   1:2 Баклунд – 23:48' (5x5)   2:2 Йози (Эллис, Блэквелл) – 54:30' (5x5)   2:3 Манджапане (Баклунд, Андерссон) – 59:17' (5x5)   3:3 Гранлунд (Форсберг, Эллис) – 59:59' (6x5)   4:3 Гранлунд (Эллис, Дюшейн) – 61:20' (3x3)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Зейджак (Вуд, Андерсон) – 11:09' (5x5)   0:2 Гусев – 15:08' (5x5)   1:2 Ферраро (Кейн, Грегор) – 22:20' (6x5)   2:2 Сёренсен (Келльман) – 35:58' (4x5)   3:2 Кутюр (Кейн, Бёрнс) – 60:38' (3x3)
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