Результаты матчей в НХЛ за 27 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 10 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:5. Хозяева упустили преимущество в две шайбы и уступили в четвёртом матче кряду после 11-матчевой победной серии.
«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:5. Гости продлили победную серию до пяти матчей.
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5.
«Оттава Сенаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.
«Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» — 1:7. Хозяева уступили в четвёртом матче кряду.
«Бостон Брюинз» — «Даллас Старз» — 4:3.
«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0.
«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 ОТ.
«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 4:3 ОТ. Хозяева перевели матч в овертайм за 0,1 секунды до конца третьего периода.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2 ОТ.
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