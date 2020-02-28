Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад повторил клубное достижение Ягра 14-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад забросил 30-ю шайбу в этом сезоне, продлив голевую серию до шести матчей. Шведский форвард повторил клубное достижение Яромира Ягра, став первым игроком «Рейнджерс» с шестиматчевой голевой серией с сезона-2005/2006.
Подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию до пяти матчей, в общей сложности одержав 11-ю победу в феврале. 11 побед за один месяц — это лучший результат за всю историю «синерубашечников». В этом месяце «Рейнджерс» проиграли всего три матча, благодаря чему сумели вернуться в борьбу за попадание в плей-офф.
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