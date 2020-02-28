Кравец: у «Витязя» тоже было бы много воспитанников, если бы их не забирали в другие клубы

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец после победы в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:4 Б) обозначил проблему ухода из клуба воспитанников.
«Хорошо, что закончили чемпионат победой. Матч складывался в нашу сторону, боролись, бились, хотели занять место повыше, чем в прошлом году. Не хотел говорить, но… Знаете, у нас тоже было бы много воспитанников, если бы их не забирали в другие клубы. Я давал бы им возможность играть, но, к сожалению, они уехали. Сам клуб «Витязь» и наша школа работают хорошо. Просто не все воспитанники остаются здесь, и это проблема.
Выбрать соперника на плей-офф? Вы что, хотели, чтобы мы проиграли, выбирая соперника? Зачем это нужно? Нужно всегда играть на победу, неправильно кого-то выбирать. И вообще, хотелось бы, чтобы регулярный чемпионат не превращался в занимание каких-то мест перед плей-офф. Это тяжёлый этап, 62 игры, это не подготовка к плей-офф! В России исторически игры гладкого чемпионата считались очень важными, и сейчас регулярный сезон и приз, вручаемый за его победу, должны иметь важнейшее значение. Это 62 игры крови и битвы. Нам нужно смотреть на свой хоккей, а не брать откуда-то», — цитирует Кравеца РИА «Новости».
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