«Сибирь» продлила контракт с лучшим защитником-бомбардиром команды Йокипаккой

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с защитником Юркки Йокипаккой, информирует команда в «Твиттере». Новое соглашение с финским хоккеистом подписано до конца сезона-2021/2022.
Юркки стал лучшим защитником-бомбардиром «Сибири» по итогам регулярного чемпионата. В 58 матчах он набрал 32 (4+28) очка, что является четвёртым результатом во всей команде. В среднем за матч 28-летний защитник проводил на льду чуть больше 23 минут (23.06).
За карьеру в КХЛ финский защитник также защищал цвета ХК «Сочи». В общей сложности Юркки провёл 162 матча, в которых забросил 18 шайб и сделал 53 результативные передачи при показателе полезности "-11" и 88 минутах штрафного времени. Следующий сезон станет для Йокипакки вторым в Новосибирске.
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