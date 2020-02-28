Зибанеджад: хоккейный интеллект Панарина выше крыши, вы это и сами неоднократно видели

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился мнением об игре нападающего Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2). Российский форвард отметился двумя результативными передачами, с одной из которых отличился сам Зибанеджад.
«Он очень здорово работает с шайбой, ставит защитников в неудобное положение и создаёт достаточно пространства для моих бросков. Его хоккейный интеллект выше крыши, вы это и сами неоднократно видели по ходу сезона», — приводит слова Зибанежада пресс-служба НХЛ.
28-летний Панарин вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал уже 87 (32+55) очков в 62 матчах. Артемий повторил результат Уолта Поддубного (87) и превзошёл достижение Мариана Габорика (86).
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