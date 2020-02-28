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Бобровский: «Флорида» пропустила лёгкие и необязательные голы

Бобровский: «Флорида» пропустила лёгкие и необязательные голы
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5).

«Мы неплохо начали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество. Пропустили лёгкие голы, необязательные шайбы. Это был важный матч для обеих команд. К сожалению, победили не мы», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 24 броска из 28. Пятую шайбу «Мэйпл Лифс» забросили в пустые ворота. Россиянин пропустил не менее четырёх голов за матч в 19-й раз в нынешнем сезоне. В общей сложности в нынешнем сезоне Бобровский одержал 23 победы в 49 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,26 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Бобровский пропустил 4+ гола за матч в 19-й раз в дебютном сезоне за «Флориду»
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