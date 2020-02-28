КХЛ определила лучших хоккеистов 23-й игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков 23-й игровой недели.
– Лучшим вратарём признан Алексей Красиков («Сибирь»), одержавший победы в обоих матчах недели. Голкипер новосибирского клуба отразил 94,44% бросков (в общей сложности – 54, в среднем – 27,0 за матч) при коэффициенте надёжности 1,50.
– Лучшим защитником признан Михал Йордан («Амур»), забивший по голу в каждом из двух матчей недели. Чешский защитник хабаровского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), нанёс семь бросков по воротам, в среднем проводил на льду 24 минуты 58 секунд (лучший результат недели).
– Лучшим нападающим признан Святослав Гребенщиков («Витязь»), в двух матчах недели забросивший три шайбы. Нападающий подмосковного клуба отличался в каждой игре, а во встрече со «Спартаком» оформил дубль. На его счету также решающая попытка серии бросков матча с «Локомотива», благодаря которой «Витязь» обошёл в итоговой турнирной таблице Запада «Торпедо» и занял седьмое место. Гребенщиков не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).
— Лучшим новичком признан нападающий Александр Дарьин («Локомотив»), в двух гостевых матчах недели набравший 2 (1+1) очка. Во встрече с минским «Динамо» 19-летний форвард «Локомотива» забросил свою первую шайбу в КХЛ, в следующем матче, с «Витязем», сделал первую в карьере голевую передачу. Дарьин завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе (+3), нанёс четыре броска, в среднем проводил на льду 10 минут 56 секунд.
- 28 февраля 2020
-
12:10
-
11:48
-
11:25
-
11:00
-
10:42
-
10:30
-
10:15
-
09:53
-
09:27
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
07:40
-
07:25
-
07:06
-
06:43
-
06:36
-
06:21
-
06:19
-
06:10
-
06:00
-
05:54
-
05:46
-
05:41
-
05:40
-
05:34
-
05:13
-
04:36
-
04:26
-
03:50
-
02:26
- 27 февраля 2020
-
23:59
-
23:43