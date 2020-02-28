КХЛ определила лучших хоккеистов 23-й игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков 23-й игровой недели.

– Лучшим вратарём признан Алексей Красиков («Сибирь»), одержавший победы в обоих матчах недели. Голкипер новосибирского клуба отразил 94,44% бросков (в общей сложности – 54, в среднем – 27,0 за матч) при коэффициенте надёжности 1,50.

– Лучшим защитником признан Михал Йордан («Амур»), забивший по голу в каждом из двух матчей недели. Чешский защитник хабаровского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), нанёс семь бросков по воротам, в среднем проводил на льду 24 минуты 58 секунд (лучший результат недели).

– Лучшим нападающим признан Святослав Гребенщиков («Витязь»), в двух матчах недели забросивший три шайбы. Нападающий подмосковного клуба отличался в каждой игре, а во встрече со «Спартаком» оформил дубль. На его счету также решающая попытка серии бросков матча с «Локомотива», благодаря которой «Витязь» обошёл в итоговой турнирной таблице Запада «Торпедо» и занял седьмое место. Гребенщиков не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).

— Лучшим новичком признан нападающий Александр Дарьин («Локомотив»), в двух гостевых матчах недели набравший 2 (1+1) очка. Во встрече с минским «Динамо» 19-летний форвард «Локомотива» забросил свою первую шайбу в КХЛ, в следующем матче, с «Витязем», сделал первую в карьере голевую передачу. Дарьин завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе (+3), нанёс четыре броска, в среднем проводил на льду 10 минут 56 секунд.