Цулыгин: дисциплина «Салавата» меня не беспокоит, Сошников — большая потеря для нас

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Меня дисциплина команды абсолютно не беспокоит, с ней всё нормально. И с игровой – тоже всё нормально. Не переживайте за это. Нас беспокоит только то, что игроки болеют и выпадают из-за травм. А рисунок игры ребята понимают, и мы ищем тех, кто именно подходит под эти сочетания, у кого есть взаимопонимание. Последние две игры во втором звене играл Баранов, так же там и начнёт.

Будет ли готов Сошников к началу серии? Всё зависит от его состояния. В настоящий момент мы не можем ответить на 100%, будет ли он играть. Мы наблюдаем за его состоянием. Посмотрим, всё может быть. Естественно, это большая потеря для нас. Когда во всех командах выпадают лидеры – это потеря. Будем бороться – у нас есть команда, и на место одного должен прийти другой, занять его позицию, стать лидером и помогать.

Нормально себя чувствуем по физике, разобрали соперника. Всё покажут первые игры, потому что многое зависит и от психологии. Ты можешь всё знать, но надо ещё это выполнить в самый нужный момент. Первый матч – всегда тяжёлый, но я думаю, что все будет нормально», — цитирует Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.