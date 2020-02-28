Кудашов: то, что у «Витязя» не будет Сёмина, – это их проблемы

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем».
«Знал результаты вчерашних матчей. Надо было понимать, с кем мы будем играть, поэтому смотрел. В регулярке с «Витязем» справились с трудностями. В плей-офф по определению не бывает слабых команд. «Витязь» — сильная команда, на ходу. Не случайно они и в последних играх, и на протяжении всего сезона, особенно вначале, показывали хороший хоккей. Они будут биться, сражаться, игры будут очень напряжёнными.
То, что у соперника не будет Александра Сёмина, – это их проблемы. У нас есть свои задачи, своя команда, мы в первую очередь готовим себя. Проходим все нюансы в игре, и в атаке, и в обороне. Очень много моментов перед плей-офф, которые надо пройти, подточить и заострить на них внимание. Много работаем над большинством и в течение всего сезона, и в конце сезона. Это очень важная часть плей-офф, стараемся ещё что-то наиграть, подготовиться.
Регулярка – это одно, плей-офф – другое, не хочется проводить какие-то параллели. Прошёл регулярный чемпионат, определили места, сейчас начинаются другие соревнования. То, что было, уже не надо вспоминать. Всегда есть то, что улучшать, и мы не исключение. Самое важное – то, как мы подготовимся к первой игре психологически, физически, насколько ответственно подойдём к моментам, которые надо улучшать. Нужна будет ответственность в определённых моментах – дисциплине, в игровом, тактическом плане. В плей-офф не бывает мелочей, нельзя расслабляться ни на секунду. Постоянно война, в ней нельзя допускать ошибок», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 февраля 2020
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