«Авангард» представил серию с «Салаватом» в стиле трейлера «Джентльменов» Ричи
Вчера, 27 февраля, состоялись последние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. Борьба за Кубок Гагарина стартует 1 марта.
В первом раунде плей-офф в Восточной конференции сыграют «Авангард» и «Салават Юлаев». Омский клуб сделал проморолик к серии с «Салаватом» в стиле трейлера «Джентльменов» Гая Ричи.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0). На пути к финалу плей-офф подопечные Боба Хартли в финале Восточной конференции сломили сопротивление коллектива Николая Цулыгина. Исход серии решился в шестиматчевом противостоянии.
Солодухин: «Салават» прекрасно знает «Авангард», каждый день у нас специальные упражнения
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