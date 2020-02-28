Болельщики «Трактора» собрали 240 тыс. рублей для детей с мышечной дистрофией

Вчера, 27 февраля, на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» состоялась благотворительная акция, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

В перерыве южноуральского дерби хоккейный клуб «Трактор» совместно с фондом «Родная» провёл благотворительный аукцион, на котором были выставлены 14 ретроджерси с дня рождения клуба. Все игровые свитера ушли с молотка с увеличением стартовой стоимости.

Самый дорогой лот – форма Томаша Гики – был продан за 36 тыс. рублей. Общая сумма собранных средств составила 240,5 тыс. рублей. Этих денег хватит на покупку специализированной коляски для Миланы (6 лет) и Вячеслава (1 год) Боровинских. Брат и сестра – пациенты паллиативного отделения Детской областной больницы с диагнозом «мышечная дистрофия».