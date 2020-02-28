Хабиров — «Салавату»: большое спасибо за хороший результат регулярного чемпионата

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил игроков «Салавата Юлаева» за шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и пожелал успехов в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Вся республика болела за вас. Спасибо большое за хороший результат регулярного чемпионата! Раньше я не был настолько погружён в хоккей, но за последний год очень хорошо понял, насколько большое значение для региона имеет клуб. Вы – настоящая гордость Башкортостана! Я часто выезжаю в районы. И сейчас практически в каждой деревне просят построить хоккейную коробку. И дети, и взрослые с удовольствием играют в хоккей.
Благодаря вам в республике – такая атмосфера и любовь к игре. Конечно, большой спорт – это не любительская история. Я сам недавно начал заниматься хоккеем и понял, насколько это тяжёлый труд. Но республика готова поддерживать вас. Можете на нас рассчитывать. Мы очень ждём побед. Когда вы будете выходить на лёд, обратите внимание, сколько мальчишек смотрит на вас. И если вы проигрываете, некоторые после матча плачут. Пусть они плачут только от радости. Желаю вам успехов!», — цитирует Хабирова пресс-служба уфимского клуба.
- 28 февраля 2020
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